8 ilde "Gevşek Bandrol" operasyonu(1)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde 26 adreste 20 farklı şarap firmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri İstanbul merkezli yapılan operasyonda Tekirdağ, Kırıkkale, Zonguldak, Nevşehir, Balıkesir, Aydın ve Ankara\'da belirlediği şarap firmalarının, mantar tapayı kapatan folyo kaplamanın uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığını, kaplama üzerine yapıştırılan TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrollerinin ürünler satıldıktan sonra toplatıldığını ve yeni üretilen şaraplara takılarak pazarlandığını tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliler hakkında \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\' ve \'Vergi Kaçakçılığı\' suçlarından işlem başlattı. Ekiplerin 26 adreste arama ve sayım işlemleri devam ediyor.