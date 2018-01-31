8 ilde 12 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 ilde, 12 muvazzaf askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Batman, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Konya ve Şırnak illerinde 12 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.