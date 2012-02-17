8 Hizbullahçıya ömür boyu hapis cezası

T24 - Terör örgütü Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu Hacı İnan'ın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 27 sanığın yargılandığı 12 yıllık davada, İnan ile 3 firari sanığın da aralarında yer aldığı 8 kişiye, ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Askeri kanat sorumlusu Tarsus'ta yakalanmıştı

Öte yandan tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 102’nci maddesinin yürürlülüğe girmesinin ardından 5 yıldır tutuklu olduğu için tahliye edilen ve ardından hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartılan Hizbullah terör örgütünün askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Abdulsettar Yıldızbakan, Mersin’in Tarsus İlçesi’nde yakalandı.

Tahliyesinden sonra Hizbullah davasında hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası verilen firari Abdulsettar Yıldızbakan’ın Tarsus İlçesi’nde sakladığını bilgisine ulaşan Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro mirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, Abdulsettar Yıldızbakan’ın gizlendiği adresi belirleyerek bugün sabah baskın yaptı. Evde yakalanan Yıldızbakan, götürüldüğü Tarsus Adliyesi’nde tutuklandı.