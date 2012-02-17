T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 Hizbullahçıya ömür boyu hapis cezası

Hizbullah davasının 8 sanığına, ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

17 Şubat 2012 21:42

 

T24 - Terör örgütü Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu Hacı İnan'ın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 27 sanığın yargılandığı 12 yıllık davada, İnan ile 3 firari sanığın da aralarında yer aldığı 8 kişiye, ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 
 
 

Askeri kanat sorumlusu Tarsus'ta yakalanmıştı

 
 
Öte yandan tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 102’nci maddesinin yürürlülüğe girmesinin ardından 5 yıldır tutuklu olduğu için tahliye edilen ve ardından hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartılan Hizbullah terör örgütünün askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Abdulsettar Yıldızbakan, Mersin’in Tarsus İlçesi’nde yakalandı.
 
Tahliyesinden sonra Hizbullah davasında hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası verilen firari Abdulsettar Yıldızbakan’ın Tarsus İlçesi’nde sakladığını bilgisine ulaşan Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro mirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, Abdulsettar Yıldızbakan’ın gizlendiği adresi belirleyerek bugün sabah baskın yaptı. Evde yakalanan Yıldızbakan, götürüldüğü Tarsus Adliyesi’nde tutuklandı. 
 
 
 

ETİKETLER

HİZBULLAH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24