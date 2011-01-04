-8 HİZBULLAH SANIĞI TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Hizbullah terör örgütünün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığın CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, Hizbullah terör örgütü davası kapsamında yargılanan sanıkların tutukluluk sürelerini, yürürlüğe yeni giren CMK'nın 102. maddesi kapsamında değerlendirdi. Heyet, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliyelerini kararlaştırdı.