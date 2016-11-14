T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 HDP'liye ev hapsi cezası!

5 Kasım'da gözaltına alınan 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

14 Kasım 2016 22:53

HDP Adana İl Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 8 parti üyesi hakkında, ev hapsi kararı verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Hüseyin Beyaz ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahkemeye çıkarılan Beyaz ve 7 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, 6 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da düzenlenen operasyonda, "PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla Beyaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmış, daha sonra yakalananlarla gözaltı sayısı 14'e çıkmıştı.

 

ETİKETLER

HDPev hapsiHüseyin BeyazPKKoperasyontutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24