8 HDP'liye ev hapsi cezası!

HDP Adana İl Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 8 parti üyesi hakkında, ev hapsi kararı verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Hüseyin Beyaz ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahkemeye çıkarılan Beyaz ve 7 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, 6 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da düzenlenen operasyonda, "PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla Beyaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmış, daha sonra yakalananlarla gözaltı sayısı 14'e çıkmıştı.