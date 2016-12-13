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8 HDP'li vekil için zorla getirme kararı

Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı

13 Aralık 2016 13:56

KCK ana davasında yargılanan 8 HDP'li milletvekili için mahkemeye zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Diyarbakır ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağlar Demirel ve Besime Konca dün gece Ankara'da gözaltına alınmıştı. HDP Milletvekili Selma Irmak ise tutuklu bulunuyor.

 

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