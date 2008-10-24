8. hafta İnönü'de açılıyor



Lider Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında bugün Sivasspor'u konuk edecek.





Turkcell Süper Lig'de lider duruma bulunan Beşiktaş, 8. hafta karşılaşmasında bugün Sivasspor'u konuk edecek. BJK İnönü Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Seriç, Batuhan, Aydın ve Gökhan Zan, Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.



Beşiktaş ile kısa bir süre önce sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına deplasmanda Gençlerbirliği karşısında çıkan teknik direktör Mustafa Denizli, Sivasspor karşılaşmasıyla ilk kez BJK İnönü Stadı'na çıkacak.



Beşiktaş teknik direktörü olarak ilk heyecanını Ankara'da yaşayan Denizli, bugünkü mücadeleyle İstanbul'daki ilk heyecanını da yaşamış olacak.



Öte yandan Beşiktaş'ta golcü oyuncu Mert Nobre, Sivasspor maçı öncesi kart sınırında bulunuyor. Daha önceki lig maçlarında 3 kez sarı kart gören Nobre, Sivasspor karşısında da sarı kart gördüğü takdirde, bir sonraki hafta Kayseri deplasmanında cezalı duruma düşecek.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Zapatocny, Serdar Kurtuluş, Cisse, Delgado, Tello, İbrahim Üzülmez, Holosko ve Nobre.



Sivasspor: Akın, Abdurrahman, Sedat, Bilica, Hayrettin, Musa, Sylla, Sezer, İbrahim, Balili (Tum), Mehmet Yıldız.