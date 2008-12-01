8. hafta görünümü



Beko Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçları tamamlanırken, Efes Pilsen bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.



Fenerbahçe Ülker, haftanın en önemli maçında ligin tek yenilgisiz takımı Türk Telekom'u konuk etti. Baştan sona büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşma, 75-73 İstanbul temsilcisinin lehine sonuçlanırken, ligde yenilgisiz takım kalmadı.



Türk Telekom, aldığı ilk yenilgiyle liderlik koltuğunu kaybederken, averajla 3. sıraya geriledi. Fenerbahçe Ülker ise yine averajla 4. sırada yer aldı.



Efes Pilsen ise sahasında konuk ettiği Aliağa Petkim'i 92-78'lik skorla geçerek 7. galibiyetini elde etti ve averajla haftayı lider olarak tamamladı.



Galatasaray Cafe Crown ise Ankara deplasmanında Casa TED Ankara Kolejliler'i 75-66 yenerek 7. galibiyetine ulaştı ve averajla 2. sırada yer aldı.



8. hafta alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:



OYAK Renault - Antalya Büyükşehir Belediyesi: 84-85



Pınar Karşıyaka Erdemirspor: 96-84



Beşiktaş Cola Turka - Darüşşafaka Cooper Tires: 80-47



Casa TED Ankara Kolejliler - Galatasaray Cafe Crown: 66-75



Kepez Belediyesi - Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: 66-68



Mersin Büyükşehir Beledeyesi - Banvit: 96-100



Efes Pilsen - Aliağa Petkim: 92-78



Fenerbahçe Ülker ? Türk Telekom: 75-73



-9. HAFTA-



Beko Basketbol Ligi'nin 9. haftasında ise Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom-Aliağa Petkim, Galatasaray Cafe Crown-Kepez Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi-Beşiktaş Cola Turka, Pınar Karşıyaka-Efes Pilsen, Darüşşafaka Cooper Tires-Fenerbahçe Ülker, Erdemirspor-Casa TED Ankara Kolejliler ve Banvit-OYAK Renault karşılaşmaları yapılacak.



-PUAN DURUMU-



TAKIMLAR O G M A Y P



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1-Efes Pilsen 8 7 1 675 574 15



2-Galatasaray Cafe Crown 8 7 1 629 547 15



3-Türk Telekom 8 7 1 630 568 15



4-Fenerbahçe Ülker 8 6 2 602 516 14



5-Banvit 8 6 2 712 667 14



6-Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 5 3 666 663 13



7-Pınar Karşıyaka 8 4 4 637 645 12



8-Mersin Büyükşehir Belediyesi 8 4 4 690 679 12



9-Darüşşafaka Cooper Tires 8 4 4 559 572 12



10-Aliağa Petkim 8 4 4 618 624 12



11-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi 8 4 4 631 641 12



12-OYAK Renault 8 3 5 579 625 11



13-Beşiktaş Cola Turka 8 2 6 596 599 10



14-Erdemirspor 8 1 7 518 583 9



15-Casa TED Ankara Kolejliler 8 0 8 533 647 8



16-Kepez Belediyesi 8 0 8 549 674 8



