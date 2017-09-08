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Spor

8 Eylül Cuma Spor Gündemi

CELTA VİGO'DA EMRE MOR ŞÖLENİ 21

08 Eylül 2017 12:23

CELTA VİGO\'DA EMRE MOR ŞÖLENİ
21.00 İspanyol kulübü yeni transferini bugün görkemli bir törenle taraftarına tanıtacak

TRANSFER 24.00\'TE BİTİYOR
15 Haziran\'da başlayan 1. transfer ve tescil dönemi bu gece yarısı sona erecek. Ara transfer ise 4 Ocak\'ta başlayacak.

BEŞİKTAŞ KARABÜK YOLCUSU
11.00 Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
14.00 Ligde dördüncü hafta maçını deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacak olan Siyah-Beyazlılar, bugünkü çalışmanın ardından karayolu ile Karabük\'e hareket edecek.

FENERBAHÇE
Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR
10.30 Arjantinli futbolcu Jose Sosa İstanbul\'a gelecek.
Sosa, Başkan Muharrem Usta ile görüştükten sonra Trabzon\'a giderek sağlık kontrolünden geçecek.

GALATASARAY
14.00 Başkan Dursun Özbek, Iasmin Latovlevici ve Jason Denayer ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek.
Fransız kaleci Cedric Carrasso, İstanbul\'a gelecek. Carrasso\'nun sağlık kontrolünün ardından da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
18.00 Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

ESKİ ŞÖHRETLER HÜKÜMLÜLERLE BULUŞUYOR
Türk futbolunun efsane oyuncuları hükümlülerle buluşmaya devam ediyor. Bugünkü durak Şanlıurfa.

TFF 1. LİG
20.00 Gazişehir Gaziantep - Adanaspor

RALLİ
Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi devam edecek.

YELKEN
Tekirdağ\'da düzenlenen 50. Balkan Yelken Şampiyonası\'na 3. gün yarışlarıyla devam edilecek

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