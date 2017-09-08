8 Eylül Cuma Spor Gündemi

CELTA VİGO\'DA EMRE MOR ŞÖLENİ

21.00 İspanyol kulübü yeni transferini bugün görkemli bir törenle taraftarına tanıtacak

TRANSFER 24.00\'TE BİTİYOR

15 Haziran\'da başlayan 1. transfer ve tescil dönemi bu gece yarısı sona erecek. Ara transfer ise 4 Ocak\'ta başlayacak.

BEŞİKTAŞ KARABÜK YOLCUSU

11.00 Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

14.00 Ligde dördüncü hafta maçını deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacak olan Siyah-Beyazlılar, bugünkü çalışmanın ardından karayolu ile Karabük\'e hareket edecek.

FENERBAHÇE

Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR

10.30 Arjantinli futbolcu Jose Sosa İstanbul\'a gelecek.

Sosa, Başkan Muharrem Usta ile görüştükten sonra Trabzon\'a giderek sağlık kontrolünden geçecek.

GALATASARAY

14.00 Başkan Dursun Özbek, Iasmin Latovlevici ve Jason Denayer ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

Fransız kaleci Cedric Carrasso, İstanbul\'a gelecek. Carrasso\'nun sağlık kontrolünün ardından da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

18.00 Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

ESKİ ŞÖHRETLER HÜKÜMLÜLERLE BULUŞUYOR

Türk futbolunun efsane oyuncuları hükümlülerle buluşmaya devam ediyor. Bugünkü durak Şanlıurfa.

TFF 1. LİG

20.00 Gazişehir Gaziantep - Adanaspor

RALLİ

Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi devam edecek.

YELKEN

Tekirdağ\'da düzenlenen 50. Balkan Yelken Şampiyonası\'na 3. gün yarışlarıyla devam edilecek