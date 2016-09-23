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Dünya

8 dakikalık uluslararası uçuşlar başlıyor

Uçuşun gerçekleştirileceği Almanya ve İsviçre kentlerinin arasındaki mesafenin 21 kilometre olduğu belirtildi

23 Eylül 2016 17:55

İsviçre’nin St. Gallen-Altenrhein Havalimanı ile Almanya’nın Baden- Württemberg eyaletinin Friedrichshafen kenti arasında başlayacak olan hat, iki ülke arasında bulunan Bodensee Gölü üzerinden yapılacak. Uçuş, sadece 8 dakika sürecek.

Gölün etrafının dolaşılması durumunda yaklaşık 62 kilometre olan mesafe, uçakla 21 kilometre. 

Travelbook’ta yer alan habere göre, Avusturyanın People's Viennaline Havayolu tarafından 2 Kasım itibaren başlayacak tarifeli uçuşlar, 50 yolcu kapasiteli Embraer 145 tipi uçakla haftanın iki günü gerçekleştirilecek.

Turistik uçuşlardan ziyade ağırlıklı olarak iş adamlarına yönelik olacağı belirtilen tarifeli seferlerin ücreti ise tek yön 40 Euro olacak.

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İsviçreSt GallenAltenrhein HavalimanıAlmanyaBaden Württemberg

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