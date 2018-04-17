8. CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 25. yılında Topkapı\'da bulunan Anıt Mezar\'da anıldı.

Anma törenine, eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ve Efe Özal, torunlarının yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda kişi katıldı.

“HERGÜN ARTAN BİR ACI VE ÖZLEM\"

Tören öncesinde kısa bir açıklama yapan Semra Özal, “Her gün artan bir acı ve özlem. Anlatması çok zor bir duygu bu\" dedi. Ahmet Özal ise, \"Allah mutlaka hepimizin onun yolunda gitmesini sağlayacaktır inşallah\" diye konuştu.

Törende Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, Özal\'ın mezarına çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından törene katılanlar Özal ailesine taziyelerini iletti.

“TÜRKİYE\'Yİ DÜNYAYLA REKABET EDEBİLİR HALE GETİRMENİN TEMELLERİNİ ATMIŞTI\"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özal\'a taziyelerini ilettikten sonra açıklama yaptı. Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz Turgut Özal\'ı rahmetle yad ediyoruz. Milletin içerisinden çıkan, en üst seviyeye gelmesine rağmen milletle irtibatını koparmayan ve milletin kolayca ulaşacağı bir liderlik yaptı. Esasında hür teşebbüsün önünü açan bir liderdi. Yapmış oldukları icraatlarla da devletçi bir anlayıştan liberal ekonomiye geçişte Türkiye\'de büyük adımlar attı. Türkiye\'yi dünyayla rekabet edebilir hale getirmenin temellerini atmıştı. Kapalı ekonomiden dünyaya açık ekonomi haline getirdi. En önemlisi de Türk iş adamlarını, Anadolu insanını dünya ile tanıştırdı, dünyada iş yapabilir konuma getirdi\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Anıt mezardan görüntüler

- Semra Özal\'ın görüntüsü

- Semra Özal\'ın açıklamaları

- Törenden görüntüler

- Çelenk bırakılması

- Tazide bulananlar

- Bakan\'ın açıklamaları

- Ahmet Özal\'ın açıklamaları

- Semra Özal\'ın mezarlıktan ayrılması

- Detaylar

