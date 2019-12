-8 CESET, SERİ CİNAYETLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR NEW YORK (A.A) - 07.04.2011 - ABD'nin New York kentindeki Long Island plajında son dönemde 8 cesetin bulunması, seri cinayetleri işleyen bir katilinin varlığını düşündürüyor. New York Adli Tıp kurumunun sözcüsü Ellen Borakove, AFP'ye yaptığı açıklamada, 22-27 yaşlarında 4 hayat kadının cesedinin Aralık ayında bulunduğunu hatırlatarak, beşinci cesedin geçen hafta bulunmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında plajda 3 ceset daha bulunduğunu belirtti. Araştırmacıların dokuzuncu kayıp kişiyi aradığını da belirten sözcü, cesetlere DNA testi yapıldığını ve şu an için son bulunan 4 cesedin cinsiyetlerinin kesin olarak saptanmasının bile mümkün olmadığını, en az 2 hafta incelemelerin süreceğini kaydetti. Son bulunan cesetlerle ilgili veriler belli olmadan bu cinayetlerin birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını söylemenin zor olduğu belirtilirken, uzmanlar, cinayetlerin aynı kişi tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.