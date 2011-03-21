-8 BİNDEN FAZLA MUHALİF ÖLDÜRÜLDÜ KAHİRE (A.A) - 21.03.2011 - Libya muhalefeti, ülkenin lideri Muammer Kaddafi'ye karşı başlatılan ayaklanmada 8 binden fazla muhalifin öldürüldüğünü bildirdi. Muhaliflerin kurduğu Libya Milli Konseyi'nin sözcüsü Abdülhafız Hoca, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, "Ölü ve şehitlerimizin sayısı 8 binden fazla" dedi. Hoca, ayrıca Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'yı, ABD ve müttefiklerinin Libya operasyonuyla ilgili açıklamaları nedeniyle eleştirdi. Amr Musa, Arap Birliği'nin Libya'daki sivillerin Kaddafi güçlerine karşı korunması amacıyla uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istediğini hatırlatarak, Libya'da olanların uçuşa yasak bölge ilan edilmesi amacını aştığını söylemişti. Libya'da 42 yıldır iktidarda bulunan Muammer Kaddafi'ye karşı ayaklanma geçen ayın ortalarında başlamıştı.