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8 bin lira borcunu vermemek için iki yeğenini öldürmüş

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta sokak ortasında öldürülen Barış Vural ve Hakan Vural kardeşler cinayetiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı

05 Ocak 2018 15:50

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) ESENYURT\'ta sokak ortasında öldürülen Barış Vural ve Hakan Vural kardeşler cinayetiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 8 bin lira alacaklarını istedikleri için dayıları ve onların arkabaları tarafından tabanca ve pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerden 3\'ü tutuklandı.

TABANCA VE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILMIŞDI
Esenyurt, Pınar mahallesi, Sivas kongre caddesi üzerinde 16 Ekim 2017 tarihinde meydana gelen olayda inşaat işçiliği yapan Barış Vural (19) ile Hakan Vural (29) sokak ortasında uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybetmişlerdi. Saldırı sırasında önlerini otomobille kesen şüpheliler iki gence tabanca ve pompalı tüfekle ateş açmışlardı. Ağır yaralı olarak Bakırköy Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeş hayatını kaybederken saldırganlar geldikleri araçla kaçmışlardı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ DAYILARI ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis saldırıyı düzenleyen kişileri tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonda aralarında ölen gençlerin dayılarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Polis soruşturması sırasında şüpheliler arasında bulunan dayı Ziyaettin D.(45) inşaat işleriyle uğraştığı, bir süre yanlarında çalışan  Barış Vural ile Hakan Vural\'a 8 bin lira borcu olduğu tespit edildi. Dayı ve yeğenlerinin bu alacak verecek meselesi yüzünden aralarının açık olduğu belirlendi. 

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olay sırasında dayı ziyaettin D.\'nin ve Yavuz D.(39)\'un tabanca kullandığı bir diğer şüpheli Abdülhalim D.(18) in ise pompalı tüfekle ateş açtığı tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ziyaettin D., Yavuz D. ve Abdülhalim D. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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