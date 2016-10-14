8 başlıkta Obama döneminin bilançosu

Dış politika: Barack Obama dünya siyaset sahnesinde tarihi başarılar kadar ağır hayal kırıklıklarına da imza attı. İran'a sert ekonomik yaptırımlar uygulatarak Tahran yönetimini nükleer programını kısıtlamaya mecbur etti. Aynı zamanda on yıllardır devam etmekte olan ABD ile Küba arasındaki diplomatik buz devri de onun girişimiyle kapandı.

Obama ABD'nin Irak'taki askeri varlığına son verme vaadini de yerine getirdi. Ancak daha sonra terör örgütü IŞİD Irak ve Suriye'de yayılmaya başladı.

Obama Suriye savaşında kararsız bir tutum sergiledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı askeri müdahale ile tehdit etti ama bu adımı atmaktan imtina etti. Obama, Rusya'yı Suriye'deki askeri varlığını yoğun bir şekilde arttırmaya cesaretlendirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Obama döneminde ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin donma noktasına gelmesinde Ukrayna'ya yapılan Rus askeri müdahalesi de etkili oldu.

Terör ile Mücadele: Barack Obama, Guantanamo'daki esir kampını kapatma vaadini Kongre'nin muhalefeti nedeniyle yerine getiremedi. El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i ele geçirmeyi ise başardı. Pakistan'da saklanan Bin Ladin 2011 yılının Mayıs ayında Amerikan komandoları tarafından öldürüldü. En tehlikeli terör örgütü olarak El Kaide'nin yerini IŞİD aldı.

Obama'nın teröristlerle mücadelede ağırlık verdiği insansız hava araçları çok sayıda sivilin canına mal oldu. ABD, Irak ve Suriye'de IŞİD ile mücadele eden yerel gruplara yoğun askeri destekte bulundu. IŞİD'in nüfuzu geniş ölçüde kırıldı ancak Batı Avrupa ve ABD İslamcı teröristlerin hedefi haline geldi.

İklim korunması: Obama döneminde ABD iklim değişikliği ile mücadelenin öncüsü oldu. Atmosferdeki ısınmanın 2 dereceyle sınırlandırılmasını öngören Paris Antlaşması ABD sayesinde imzalanabildi.

Irkçılık: ABD'nin ilk siyahi Başkanı ülkesindeki ırkçılığı önleyip ‘barıştırıcı' olmayı hedeflemişti. Ancak ırkçılık vakaları dramatik şekilde arttı. Siyahilerin polis tarafından öldürülmesi ABD kentlerinde şiddetli protesto eylemlerine yol açıyor. Charleston'daki siyahi cemaate yapılan saldırı ve Dallas'ta polislerin keskin nişancı tarafından öldürülmesi de toplum üzerinde sarsıcı etki yaptı.

Silah yasası: ABD'deki silahlı saldırıların artmasına rağmen Obama silah taşıma yasalarını değiştirmeyi başaramadı. Kongre'deki Cumhuriyetçi çoğunluk Obama'nın reform girişimini bloke etti.

Göç: Barack Obama'nın ülkedeki dört milyon kaçak göçmene resmi statü kazandırma girişimi hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Başkan'ın kararnamesi Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi.

Sağlık reformu: Başkan Obama Cumhuriyetçi Parti'nin direnmesine rağmen genel sağlık sigortasını başlatarak Amerikan sosyal güvenlik sisteminin en büyük reformlarından birini gerçekleştirdi. 11 milyon Amerikalı sağlık sigortası kapsamına alındı. Ancak reform eleştiriliyor ve özel sağlık sigortaları bu programı uygulamıyor.

Ekonomi: Obama son 70 yılın en ağır ekonomik krizi sırasında göreve başladı. 800 milyar dolarlık kapsamlı bir konjonktürü teşvik programı uyguladı ve iflasın eşiğindeki Amerikan otomotivciliğini devlet yardımlarıyla ayağa kaldırdı. Büyüme hızı son zamanlarda düşmeye başladıysa da Amerikan ekonomisi krizden güçlenerek çıktı. 15 milyon kişi daha çalışma imkanına kavuştu. 2010 yılında yüzde 10 olan işsizlik oranı yüzde 5'e düştü.

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DW, dpa/AG, GA