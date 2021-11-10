8 barodan ortak açıklama: Erdoğan’ın sözlerini tanımıyoruz, İstanbul Sözleşmesi yaşatır

Aralarında Diyarbakır’ın da bulunduğu 8 baronun kadın hakları merkezi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni ve sözleşmeyi savunanları hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. 8 baronun kadın hakları merkezi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini tanımıyoruz” dedi.

Erdoğan’ın 8 Kasım'daki kabine toplantısının ardından İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alan söylemlerine tepki gösteren 8 baronun Kadın Hakları Merkezi ortak açıklama yaptı.

Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni ve sözleşmeyi savunanları kriminalize etmeye çalıştığını ifade eden barolar, sözleşmenin imzalandığı dönemde mevcut Cumhurbaşkanının iktidarda olduğunu hatırlattı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, baroların ortak açıklaması şöyle:

“Erdoğan’ın sözlerini tanımıyoruz”

“İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka aykırı şekilde yine kendi beyanıyla tek başına çekilme kararı, hukuk güvenliği, insan hakları alanında kazanılmış haklara saygı ve usulde paralellik ilkesinin ihlalidir.

"İstanbul Sözleşmesine dair açılan iptal davalarında esasa ilişkin bir karar verilmemişken kadınların haklarını tanımayan ve kriminalize eden beyanlarda bulunan Cumhurbaşkanına, aynı gün AYM başkanı Zühtü Arslan’ın, ‘Hiç kimse hiçbir gerekçeyle mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz’ şeklindeki ‘bağımsız ve tarafsız’ mahkeme vurgusunu hatırlatır, yargı üzerinde ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında hukuki yardım talebinde bulunan kadınlara da baskı kurmaya yönelik, mahkemelerin bağımsızlığına gölge düşüren bu söylemlere son vermesi çağrısında bulunuyoruz.

“İstanbul Sözleşmesi bir politika belgesi, yol haritası, kadınların can simididir. Biz kadınların İstanbul Sözleşmesini yaşatmak için hukuk mücadelesini sürdüreceğimiz gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini tanımıyor, bir kez daha her yerde ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyoruz.”

İmzacı barolar:

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi

Bingöl Barosu Kadın Hakları Merkezi

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi

Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi

Muş Barosu Kadın Hakları Merkezi

Şırnak Barosu Kadın Hakları Merkezi

Urfa Barosu Kadın Hakları Merkezi

Ne olmuştu?

Erdoğan, 8 Kasım'daki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş, İstanbul Sözleşmesi'ni ve sözleşmeyi savunanları şu sözlerle hedef göstermişti:

"Buradan kadın STK'lara sesleniyorum: Eyyy kadın STK'lar, siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizin örgütünüze ait bir bayana, bir kadına küfredilirse, hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız?

"Bir şehidimizin bacısına küfredildiği, hakaret edildiği zaman niçin sokaklara dökülmüyorsunuz, yollara çıkmıyorsunuz? Şehidimizin bacısına yapılan bu saldırıyı acaba siz nereye kadar görmezlikten geleceksiniz?

"Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa onlara en başta, en çok kadınlarımız tepki göstermelidir."

İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz’da yürürlükten kaldırılmıştı.