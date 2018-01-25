8 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba İlçesi\'nde 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında yaklaşık 8 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu saat 01.30 sıralarında şüphelinin bulunduğu belirlenen Salıpazarı yolu Donurlu Mahallesi kavşağındaki bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 8 ayrı suçtan aranan ve yaklaşık 8 yıl hapis cezası bulunan 43 yaşındaki E.K., Erdal Yılmaz adına düzenlemiş olduğu sahte kimlikle birlikte yakalandı.