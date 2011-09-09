-8 aylık hamile ablasını öldürdü RİZE (A.A) - 08.09.2011 - Rize'nin Ç ayeli ilçesinde bir kişi, eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden baba evine dönen 8 aylık hamile ablasını tabanca ile vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, ilçenin Latifli köyünde oturan 8 aylık hamile Nesrin Suiçmez (24), eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evini terk ederek aynı ilçedeki Gemiciler köyünde bulunan baba evine döndü. Suiçmez ile kardeşi Uğur Sarı (23) arasında, baba evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Uğur Sarı'nın tabanca ile 8 el ateş açtığı Nesrin Suiçmez, ağır yaralandı. Silah sesini duyarak eve gelen komşular, kanlar içinde kalan Suiçmez'i Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Suiçmez, buradaki ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Suiçmez hayatını kaybetti. Anne karnındaki 8 aylık bebeği kurtarma çabaları da sonuç vermedi. Girdiği uzman çavuşluk sınavını kazandığı ve atanmayı beklediği belirtilen Uğur Sarı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.