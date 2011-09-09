T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 aylık hamile ablasını öldürdü RİZE (A.A)

09 Eylül 2011 01:38

-8 aylık hamile ablasını öldürdü RİZE (A.A) - 08.09.2011 - Rize'nin Ç ayeli ilçesinde bir kişi, eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden baba evine dönen 8 aylık hamile ablasını tabanca ile vurarak öldürdü.  Alınan bilgiye göre, ilçenin Latifli köyünde oturan 8 aylık hamile Nesrin Suiçmez (24), eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evini terk ederek aynı ilçedeki Gemiciler köyünde bulunan baba evine döndü. Suiçmez ile kardeşi Uğur Sarı (23) arasında, baba evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Uğur Sarı'nın tabanca ile 8 el ateş açtığı Nesrin Suiçmez, ağır yaralandı. Silah sesini duyarak eve gelen komşular, kanlar içinde kalan Suiçmez'i Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Suiçmez, buradaki ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Suiçmez hayatını kaybetti. Anne karnındaki 8 aylık bebeği kurtarma çabaları da sonuç vermedi. Girdiği uzman çavuşluk sınavını kazandığı ve atanmayı beklediği belirtilen Uğur Sarı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24