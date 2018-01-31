8 aylık bebek, 28 yaşındaki kuzeninin tecavüzüne uğradı

Hindistan’da 8 aylık bir kız bebeğin, 28 yaşındaki kuzeninin tecavüzüne uğradığı iddiası, büyük tepki çekti. Bebeğin hastanede tedavi altında olduğu, kuzeninin de gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Delhi’deki bir hastanede tedavi gören bebeğin durumunun kritik ama stabil olduğu belirtilirken; polis, tecavüzle suçlanan kuzenin de gözaltına alındığını açıkladı.

Bebeği hastanede ziyaret eden Delhi Kadınlar Komisyonu Başkanı Swati Maliwal, kız çocuğunun iç organlarının ‘insani olmayan şekilde’ zarar gördüğünü söyledi. Kız çocuğunun 3 saatlik bir ameliyat geçirdiğini de sözlerine ekleyen Maliwal, Twitter’da yaptığı Hintçe açıklamada da, “Sorumlu kim? Bütün bir sistem iğdiş edilmiş. Kimse bir değişiklik yaratmıyor, bu durum ne zaman değişecek” diye sordu.

"8 aylık bir bebek başkentte vahşice tecavüze uğramışsa bu gece Delhi nasıl uyuyabilir?"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye de bir mesaj gönderen Maliwal, kanunların sıkılaştırılması ve polis kaynaklarının artırılmasını talep etti ve “Ne yapmalı? 8 aylık bir bebek başkentte vahşice tecavüze uğramışsa bu gece Delhi nasıl uyuyabilir” dedi.

2012 yılında 23 yaşındaki bir öğrencinin, Delhi'de otobüste toplu tecavüze uğraması ve öldürülmesinin ardından ülke genelinde geniş çaplı eylemler düzenlenmişti. Eylemlerin ardından hükümet, tecavüz için cezalar da artırıma gitmiş, idam cezası da kapsama alınmıştı.