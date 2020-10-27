"8 ayda eylem ve basın açıklamalarında 1346 kişi işkenceyle gözaltına alındı"

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (THİV) bu yılın 8 ayına ilişkin ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri raporuna göre, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla en az 24 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Raporda, 637 barışçıl toplantı ve gösteriye kolluk güçlerinin müdahalesi sonucunda 1346 kişinin işkence ve diğer kötü muamele niteliğinde uygulamalara maruz kalarak gözaltına alındığı belirtildi.
38 gazeteci ve 1 yazar gözaltına alındı. 17 gazeteci tutuklanırken 9 gazeteci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
53 habere, 75 internet sitesine, 2 internet sayfasına ve 5 sosyal medya hesabına, 59 internet içeriğine ve 143 internet adresine erişim, mahkeme kararlarıyla engellendi. Basılmamış olan bir kitap mahkeme kararıyla yasaklandı.
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla en az 24 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 1 kişi 5 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.
En az 637 barışçıl toplantı ve gösteriye kolluk güçlerinin müdahalesi sonucunda 1346 kişi işkence ve diğer kötü muamele niteliğinde uygulamalara maruz kalarak gözaltına alındı, 54 kişi yaralandı ve 1’i çocuk olmak üzere 9 kişi de tutuklandı.
Belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve muhtarlardan oluşan yerel yönetimlere seçilmis¸ 79 kişi gözaltına alındı, 16’sı tutuklandı. 14 belediye başkanının yerine kayyım atandı.
Haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayanarak vekillikleri düşürülen 3 milletvekili tutuklandı.