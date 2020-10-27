"8 ayda eylem ve basın açıklamalarında 1346 kişi işkenceyle gözaltına alındı"

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (THİV) bu yılın 8 ayına ilişkin ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri raporuna göre, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla en az 24 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Raporda, 637 barışçıl toplantı ve gösteriye kolluk güçlerinin müdahalesi sonucunda 1346 kişinin işkence ve diğer kötü muamele niteliğinde uygulamalara maruz kalarak gözaltına alındığı belirtildi.

TİHV Dokümantasyon Merkezi tarafından hazırlanan, 1 Ocak - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında “İfade, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlükleri İhlal Raporu” yayımlandı. “Türkiye’nin mevcut koşullarında giderek ağırlaşan insan hakları sorunumuzun aynı zamanda bir demokrasi sorunu olduğunu gösteriyor” notu düşülen raporda 2020 yılının ilk 8 ayına ilişkin ihlaller şöyle sıralandı: