8 ayda 36'sı çocuk 715 kişi iş kazasından hayatını kaybetti

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HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

İş kazaları, çocuk, kadın erkek demeden can alıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB), “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi” verilerine dayanarak çıkardığı kaza rakamlar ürkütücü. 2013 yılının ilk sekiz aylık diliminde Ağustos ayı itibariyle en az 715 işçi iş kazasından hayatını kaybetti. Bunlardan 6’sı çocuk. İş kazası bir önceki yıla göre yüzde 8 artış yaptı.

Ölümlerde ilk sırayı inşaat sektörü alıyor. Tarım, maden ve enerji sektörleri izliyor. TMMOB; “Özellikle inşaat sektöründe, ağırlıklı olarak kaçak çalıştırılan, ucuz işgücü konumundaki göçmen emekçileri zor günlerin beklediğini belirtmek isteriz” diyor.

2012 yılı istatistiklerine göre, 74 bin 871 iş kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 744 işçi hayatını kaybetti. TMMOB’un, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi” verilerine göre, iş kazalarındaki durum şöyle:

Ocak ayında en az 68 işçi hayatını kaybetti…

-İşçi ölümlerinin 16’sı madencilik, 15’i inşaat ve 10’u metal sektörlerinde yaşandı…

-Zonguldak’ta 11, Gaziantep’te 10, İstanbul’da 6 ve İzmir’de 4 arkadaşımız aramızdan ayrıldı…

-Şubat ayında en az 50 işçi hayatını kaybetti…

-İşçi ölümlerinin 14’ü inşaat, 8’i metal ve 5’i madencilik sektörlerinde yaşandı…

-Kocaeli'nde 4; Ankara, Elazığ ve Tekirdağ’da 3’er arkadaşımız aramızdan ayrıldı…

-Mart ayında en az 55 işçi hayatını kaybetti…

-İşçi ölümlerinin 15’i inşaat, 6’sı metal, 6’sı madencilik ve 5’i kimya sektörlerinde yaşandı…

-İstanbul’da 10, Muğla’da 5, İzmir ve Sakarya’da ise 4’er arkadaşımız aramızdan ayrıldı…

-Nisan ayında en az 57 işçi hayatını kaybetti…

-Bu ay yarıdan fazlası düşme nedenli olmak üzere 21 inşaat işçisi arkadaşımız aramızdan ayrıldı…

-Yine bu yılın başından itibaren ölümlerin hızla arttığı bir sektör olan metalde ise 7 işçi can verdi…

-Diğer sektörlerde ise 4’er ölüm madencilik ve eğitim/büro/sinema; 3’er ölüm tarım/orman, gıda/şeker, enerji, tersane/liman/deniz, konaklama/eğlence; 1’er ölüm ise çimento/toprak/cam, taşımacılık, savunma/güvenlik ve belediye/genel işler’de yaşandı. 2 arkadaşımızın çalıştığı sektörlerin bilgisine ise ulaşamadık…

-Mayıs ayında en az 114 işçi hayatını kaybetti…

-Yaz aylarının gelmesiyle mevsimlik tarım ve inşaat sektörlerinden katliam haberleri gelmeye başladı. Bu iki sektörde 27’şer işçi kardeşimiz aramızdan ayrıldı…

-İş cinayetlerinin en çok yaşandığı şehirler ise 13 ölüm ile Adıyaman; 8’er ölüm ile İstanbul ve Hatay; 6’şar ölüm ile Diyarbakır, Manisa, Rize ve Şırnak oldu…

-Haziran ayında en az 104 işçi hayatını kaybetti…

-21 inşaat, 20 mevsimlik tarım ve 13 belediye işçisi can verdi…

-11 kadın, 93 erkek işçi can verdi…

-1’i 14 yaşında olmak üzere 5 çocuk işçi can verdi…

-Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük beldesinde işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan Tepe-Akfen Su ve Kanalizasyon İşletmesi’ne bağlı bir birimde 7 işçi zehirlenerek can verdi…

-Temmuz ayında en az 120 işçi hayatını kaybetti…

-TOKİ’den villa inşaatına neo-liberal kentsel dönüşüm politikaları sonucu 41 inşaat işçisi can verdi...

-Ucuz tarımsal emek ihtiyacı ve mülksüzleştirme politikaları sonucu 22 tarım işçisi can verdi...

-Fabrika ve OSB’lerdeki sömürü çarkı sonucu 11 metal işçisi can verdi...

-Uzun çalışma sömürüsünün sonucu taşımacılık sektöründe 10 işçi can verdi...

-7 kadın işçi, 113 erkek işçi can verdi...

-Tarım, metal, ticaret, inşaat... 10 yaşındaki Ökkeş Gögebakan; 12 yaşındaki Sabahattin Donat; 14 yaşındaki Yakup Kartal ve Salih Dikici; 15 yaşındaki Nezir Akgül; 16 yaşındaki Ferdi Çakır, Süleyman Kasar ve 17 yaşındaki Hüseyin Ceylan olmak üzere 8 çocuk işçi-emekçi can verdi...

-18 işçi İstanbul’da; 9 işçi İzmir’de; 5’er işçi Antalya, Aydın, Bursa, Konya, Mersin ve Samsun’da can verdi...

-Trafik kazası olarak üçüncü sayfa haberi olan aslında çalışma yolunda işe giderken veya gelirken gerekli ulaşım önlemleri alınmayan 36 işçi can verdi...

-Ataması yapılmayan eğitim emekçisi Mehmet Sadık Güneş, 10 aydır ücretini alamayan ve bu süreçte hakları için mücadele eden BMC işçisi Uğur Nezir ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen 13 yıllık polis memuru Erol B. intihar ederek can verdi...

-Ağustos ayında en az 147 işçi hayatını kaybetti…

-Yazın en sıcak günleri ile beraber tarımda ölümler arttı. 34’ü mevsimlik tarım işçisi ve 16’sı çiftçi olmak üzere 50 tarım emekçisi can verdi...

-Ekonominin lokomotifi denilen inşaat sektöründe 26 işçi can verdi...

-Günde 18-20 saate varan çalışma saatleriyle karakterize olan taşımacılık sektöründe 14 işçi can verdi...

-Ekonomide görünmez kılınmaya çalışılan 15 kadın işçi can verdi...

-21 çocuk işçi-emekçi can verdi... Çocuk işçiler tarım, ticaret, gıda, maden, iletişim, metal ve inşaat sektörlerinde çalışıyorlardı...

-10 işçi Manisa’da, 9 işçi Muğla’da, 8 işçi Adana’da, 7 işçi Bursa’da ve 6 işçi Şanlıurfa’da can verdi...

-Ankara Adliyesi’nde hakim adayı olarak stajyerlik yapan 26 yaşındaki Didem Yaylalı, kendisine yapılan baskılar ve sonunda hakim olma hakkı da elinden alındığı için intihar etti...