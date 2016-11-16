8 ay süren sokağa çıkma yasağının ardından Şırnak

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 246 gün süren sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından, Şırnaklılar kente geri dönmeye başladı. Ancak birçoğu evlerinin yerinde moloz yığınları buldu.
16 Kasım 2016 14:18
Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 246 gün süren sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından, Şırnaklılar kente geri dönmeye başladı.
Ancak birçoğu evlerinin yerinde moloz yığınları buldu.
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