T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

8 ay süren sokağa çıkma yasağının ardından Şırnak

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 246 gün süren sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından, Şırnaklılar kente geri dönmeye başladı. Ancak birçoğu evlerinin yerinde moloz yığınları buldu.

16 Kasım 2016 14:18

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 246 gün süren sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından, Şırnaklılar kente geri dönmeye başladı.

Ancak birçoğu evlerinin yerinde moloz yığınları buldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PKKAncak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24