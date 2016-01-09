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8 ay boyunca sahte kimlikle Adliye'de güvenlik görevlisi olarak çalışmış

Başsavcı vekillerinin odalarının bulunduğu katta çalışan şahıs, gözaltına alındı

09 Ocak 2016 14:54

İstanbul Adalet Sarayı'nda, Y.Ö.'nün sahte kimlikle 8 aydır özel güvenlik elemanı olarak çalıştığı tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahsın, başsavcı vekillerinin odalarının da bulunduğu 3. katta görevli olduğu belirtildi.

DHA’nın haberine göre; Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda özel güvenlik elemanı olarak çalışan Y.Ö., sahte kimlik kullanarak adliyede çalışmaya başladığının tespit edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alındı.

Başsavcı vekillerinin odalarının yer aldığı 3. katta çalışırken polis tarafından gözaltına alınan Y.Ö., sorgu için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 8 aydır adliyede çalışan Y.Ö.’nün, işe hangi yolla ve nasıl girdiği araştırılacak. 

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