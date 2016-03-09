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Dünya

8 ay başında bekledi, gerçek o uyanınca ortaya çıktı!

Genç kadın uyandığında kendisini o hale getirenin kim olduğunu söyledi

09 Mart 2016 10:27

8 ay komadaki sevgilisinin başında bekleyen adamın kadının kafa travması geçirmesine sebep olan kişi olduğu ortaya çıktı.

Independent'in haberine göre erkek arkadaşı kafa travması geçiren Lin Yingying’ın komada kaldığı 8 ay boyunca yanından bir an olsun ayrılmadı. Liu Fenghe kız arkadaşının sağlık masrafları için tam 200 yuan yani yaklaşık 22 bin pound harcadı.

Ardından Yingying’in bilinci açıldı yaşadığı korkunç olayı açıkladı. Liu Fenghe, kadına şiddet uygulayarak onun kafa travması geçirmesine sebep olan kişiydi.

Doktorlar kadının yaşadığı kafa travmasının 5 katlı bir binadan düşen bir insanınkinin aynısı olduğunu söyledi.  Babası Yingying’i durumu polise şikayet etmesi için cesaretlendirdi. Genç kadın kendisini komaya sokak şiddet olayının bir ilk olmadığını söyledi. Yingying’in babası durumu polise bildirdi.

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