8 asırlık gelenekte kınalı koçlar Eren için atladı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Çal İlçesi\'nde 8 asırdır sürdürülen, UNESCO\'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'ne aldığı Sudan Koyun Geçirme Yarışları\'nda 49 çoban, \'el koyun\' adı verilen sürübaşı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü Menderes Nehri\'nin soğuk sularını atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı. Yarışlar bu yıl Trabzon\'da 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül anısına düzenlendi.

Çal\'ın Aşağıseyit Mahallesi\'nde bu yıl 844\'üncü kez düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışları her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Aşağıseyit Mahallesi Büyük Menderes yatağında yapılan yarışa AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, MHP\'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akçan, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve 3 bine yakın kişi katıldı. Yarışlarda 49 çoban, \'el koyun\' adı verilen sürübaşı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü Menderes Nehri\'ne atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı. Toprak yoldan koyunlarıyla birlikte gelen çoban önce kendisi suya atlayarak çıkardığı sesle koç ve koyunlarının suya atlamasını bekledi. Bazı çobanlar başarılı olurken, bazıları da tüm çabaya rağmen koyunlarını sudan geçiremedi. 8 asır önce bir beyin, kızına aşık olan çobana koştuğu şart olarak, tuz yedirilen koyunların su içmeden nehirden karşıya geçirmesini istemesi efsanesinden yola çıkılarak yapılan yarışlara özellikle fotoğrafçılar büyük ilgi gösterdi.

YARIŞLAR EREN BÜLBÜL ANISINA DÜZENLENİYOR

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, etkinliğin Trabzon\'da terör örgütü PKK tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Erer Bülbül anısına yapıldığına dikkat çekerek, \"844 yıllık geleneği yaşatarak bu günlere getirenlere şükranlarımı sunuyorum. Biz de bu geleneğimizi gelecek yıllara aktarmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün de vatandaşlarımız Sudan Koyun Geçirme Yarışları\'na yoğun ilgi gösterdi. Dereceye girenlere, altın yem ve kepenek ödüllerimiz var. Bu yıl etkinliğimizde koyunlarımız Trabzon\'da 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül için atlıyor. Eren bize Hey 15\'li 15\'li türküsünü hatırlattı. Umarım böyle hadiseler bir daha yaşanmaz. Bu topraklar ve bu bayraklar için şehit olanlara Allah\'tan rahmet diliyorum\" dedi.



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