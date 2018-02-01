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"8 arkadaş, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü" iddiası

Polis cinayete karışan 5 gencin daha arandığını açıkladı

01 Şubat 2018 06:15

KKTC’nin Gazimağusa kentinde Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa’yı evinden alan 8 Kıbrıslı 8 arkadaşın, kent dışında Nijeryalı öğrenciyi önce soyduğu ardından da sopalarla döverek öldürdüğü iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre cinayet, dün akşam bir çocuğun, Kennedy Taomwabwa’nın cesedini kent dışındaki bir gölette bulmasıyla ortaya çıktı. Polis, Nijeryalı öğrencinin evinden 8 genç tarafından kaçırıldığını ve kent dışında dövülerek öldürüldüğünü kısa sürede tespit etti. KKTC polisi, cinayete karışan, Zekeriya K. (22), Ozan K. (18) ve B.Ç’yi (K-16) yakalayarak mahkemeye çıkardı. B.Ç ilk ifadesinde, Nijeryalı gencin öldürülme anında olay yerinde olduğunu itiraf etti ve “Ben vurmadım, sadece seyrettim” dedi.

Mahkeme hakimi Gökhan Asafoğluları, 3 gencin sorgulanmak üzere emniyette tutuklu kalmasına karar verirken, polis cinayete karışan 5 gencin daha arandığını açıkladı.

Arkadaşları protesto etti

Cinayet Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde de büyük yankı buldu. Kennedy Taomwabwa’nın arkadaşları, ellerinde “Adalet isteriz” yazılı pankartlarla protesto gösterisi düzenledi. Arkadaşları, Nijeryalı gencin bir hafta önce de benzer şekilde kaçırılarak dövüldüğünü söyledi. Üniversite yönetimi, “Afrika kökenli öğrencilerimize özellikle internet siteleri ve sosyal medyada suçlu gözüyle bakılmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Cinayetten büyük üzüntü duyduk. Özellikle medya sorumlu habercilik yapmasını diliyoruz” açıklaması yaptı. 

 

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