8 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe
16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlı takımda Malmö maçı hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
- Sari lacivertliler, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.45 Sarı lacivertli takım, Akhisarspor maçı için İzmir\'e gidecek.
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
13.30 Osmanlıspor - Afjet Afyonspor
16.00 Altınordu - Adanaspor
AVRUPA\'DAN FUTBOL
17.45 Spartak Trnava - Trencin (Fenerbahçe\'nin rakibi)
20.00 Cagliari - Roma (Cengiz Ünder)
20.30 Villarreal - Celta Vigo (Emre Mor, Okay Yokuşlu)
22.45 Leicester City - Tottenham (Çağlar Söyüncü)
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig\'de 16. haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Pınar Karşıyaka - Türk Telekom
15.15 Galatasaray - Banvit
17.30 Tofaş - Arel Üniv. Büyükçekmece
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
14.00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Galatasaray
VOLEYBOL
- Dünya Kulüpler Şampiyonası -
12.00 Eczacıbaşı VitrA - Minas Tenis Clube
15.00 VakıfBank - Praia Clube
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
14.00 Çanakkale Bld. - Fenerbahçe
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank
15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.
16.00 Karayolları - THY