-8 AĞAÇ, 2 AYDINLATMA DİREĞİ DEVİRDİ DENİZLİ (A.A) - 28.02.2011 - Denizli'den İzmir'e gitmekte olan bir kamyon, yağışlı yolda kayarak 8 ağaç, 2 aydınlatma direği devirdikten sonra seramik deposuna girdi. Edinilen bilgiye göre, Duran Elçin yönetimindeki 20 DD 160 plakalı damperli kamyon, Zafer Katrancı Altgeçidi civarında yoldan çıkarak 8 ağaç ve 2 aydınlatma direğini yıktı. Kamyon, tali yoldaki seramik deposuna girerek durabildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Elçin, Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı, yol ortasına devrilen ağaçlar belediye yetkilileri tarafından kaldırıldı. Sürücü Duran Elçin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.