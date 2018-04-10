T24 LogoT24 Logo
Gündem

7'nci sınıf öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da 7'nci sınıf öğrencisi Ş

10 Nisan 2018 16:49

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 7\'nci sınıf öğrencisi Ş.C.K. (14), okuldan kaçmasına engel olduğu iddia edilen müdür yardımcısı Yunus Esen\'i bacağından bıçakladı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Barbaros Ortaokulu\'nda 7\'nci sınıf öğrencisi Ş.C.K, iddiaya göre okuldan kaçmak istedi. Müdür yardımcısı Yunus Esen, durumu fark edip, Ş.C.K.\'ya engel olmaya çalışınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ş.C.K., yanındaki bıçakla Yunus Esen\'i bacağından yaraladı.
Ş.C.K., okula çağrılan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Esen ise ambulansla Adana Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AkifDHA ADANAYunus EsenMerkez SeyhanBarbaros OrtaokuluMüdürTartışmaEsenAdana Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24