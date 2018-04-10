7'nci sınıf öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 7\'nci sınıf öğrencisi Ş.C.K. (14), okuldan kaçmasına engel olduğu iddia edilen müdür yardımcısı Yunus Esen\'i bacağından bıçakladı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Barbaros Ortaokulu\'nda 7\'nci sınıf öğrencisi Ş.C.K, iddiaya göre okuldan kaçmak istedi. Müdür yardımcısı Yunus Esen, durumu fark edip, Ş.C.K.\'ya engel olmaya çalışınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ş.C.K., yanındaki bıçakla Yunus Esen\'i bacağından yaraladı.

Ş.C.K., okula çağrılan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Esen ise ambulansla Adana Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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