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7'nci kattan düşen kadın öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, önceki gece 7'nci kattaki evinin balkonundan düşen Zuhal Öcal (33) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

27 Şubat 2018 16:55

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde, önceki gece 7\'nci kattaki evinin balkonundan düşen Zuhal Öcal (33) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Öcal\'ın ölümüyle ilgili, nikâhsız yaşadığı kişinin ifadesi alındı.
Atatürk Mahallesi 206/38 Sokak\'taki bir apartmanda oturan Zuhal Öcal, geçen pazar gecesi, 7\'nci kattaki evinin balkonundan yola düştü. Öcal\'ın düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Öcal\'ı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen genç kadın, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Zuhal Öcal\'ın nikâhsız yaşadığı belirtilen kişiyi, ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından Öcal\'ın cenazesi, Menderes ilçesindeki Görece Mezarlığı\'nda toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Zuhal Öcal\'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
\'DAHA UZUN, DAHA SAĞLIKLI YAŞAMAK HEDEF OLDU\'
Öte yandan, Zuhal Öcal\'ın sosyal medyadaki hesabından, kızının doğum günü için fotoğrafıyla birlikte şu notu yazdığı görüldü:
\"9 sene önce bugün hayat başkalaştı. Aşkın tanımı, tadı değişti. İnançlarım yerini buldu. Allah\'ım yakınıma geldi. Ben, biz oldum. Yüreğim senin oldu. Daha uzun, daha sağlıklı yaşamak hedef oldu, seninle daha çok vakit geçirebilmek için, \'anne\' dediğinde orada olabilmek için...\"

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