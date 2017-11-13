7DAYS Avrupa Kupası heyecanı devam ediyor

Tofaş iyi gidişi sürdürmek istiyor

Daçka, 6\'da 6 hedefinde

Galatasaray Odeabank, seri peşinde

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası\'nda, temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, Tofaş ve Darüşşafaka sahne almaya hazırlanıyor.

D Grubu\'nda mücadele eden Tofaş, 15 Kasım Perşembe günü saat saat 20.00\'de Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm\'ü konuk edecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alarak namağlup lider durumda bulunan Orhun Ene\'nin öğrencileri, Avrupa\'da da zorlu bir grupta bulunmasına rağmen 5 maç sonunda 3 galibiyete uzandı.

A Grubu\'nda Darüşşafaka, 15 Kasım Perşembe günü saat 20.15\'te Fransa ekibi Paris Levallois\'yu ağırlayacak. ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe Doğuş\'u sahasında 84-78 mağlup ederek ciddi anlamda morallenen David Blatt\'in ekibi, Avrupa Kupası\'nda çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak grup liderliği koltuğuna oturdu.

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray Odeabank ise, B Grubu maçında 15 Kasım Perşembe günü saat 22.30\'da Almanya temsilcisi Bayern Münih\'e konuk olacak. Kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 6 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilirken, 7DAYS Avrupa Kupası B Grubu\'nda oynadığı 5 maçın sadece 1\'inde sahadan galibiyetle ayrılabildi. Kötü gidişin ardından takıma Jordan Taylor takviyesini yapan ve Rakeem Christmas ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, Hapoel Jerusalem ve Demir İnşaat Büyükçekmece galibiyetleriyle moral bulmuştu.