79 yaşındaki muhtarın 'ilginç' isteği

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-SİVAS\'ta 33 yıldır kesintisiz muhtarlık yapan 79 yaşındaki Mehmet Aktaş, önümüzdeki seçimlerde de aday olmak istediğini belirterek, \"Emekli muhtar olmak değil, mahallemde \'Muhtar ölmüş\' diye sela verilmesini istiyorum\" dedi.

Sivas\'ta Altuntabak Mahallesi\'nde yaşayan evli ve 8 çocuk babası Mehmet Aktaş, 1955 yılında Devlet Demir Yolları\'nda işe girdi. 5 sene çalıştıktan sonra 1960 yılında çimento fabrikasına geçen Aktaş 20 yıl çalıştıktan sonra 1980 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra bir süre kendi mahallesinde kömür işiyle uğraşan Aktaş, 1984 yılında yerel seçimlerde Altuntabak Mahallesi muhtarlığına adaylığını koydu. Seçimlerde 8 aday arasından 2 bin 93 oy alarak Altuntabak Mahallesi muhtarlığına seçildi. O tarihten sonra da mahallede muhtarlık görevini geride kalan 33 yılda aralıksız olarak sürdürdü. Aktaş ilerleyen yaşına rağmen hizmete devam etmeyi hedefliyor. 1984 yılında seçildiği muhtarlık mazbatasını da 33 yıldır saklıyor.

\"6 CUMHURBAŞKANI İLE ÇALIŞTIM\"

Sabahın erken saatlerinde muhtarlığı açan ve mahalle sakinlerinin işlemlerini yapan Aktaş, ömrünü muhtarlığa adadığını söyledi. Muhtarlığı boyunca birçok Cumhurbaşkanı, başbakan ve belediye başkanıyla çalıştığını söyleyen Aktaş, \"Mahallemin elinden geldiği kadar eksiklerini ilgili makamlara iletiyorum. Ben muhtarlık süresince 6 Cumhurbaşkanı, 9 başbakan ve 6 da belediye başkanı ile çalıştım ve hizmet verdim\" dedi. Aktaş\'ın muhtar seçildiği yıl Kenan Evren Cumhurbaşkanı idi. Sonrasında Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve son olarak Recep Tayyip Erdoğan dönemlerinde görevini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın muhtarlarla yaptığı toplantılara daha önce rahatsızlığı nedeni ile katılamadığını ifade eden Aktaş, bir sonraki Sivas\'tan gidecek gruba katılacağını söyledi.

\"MUHTAR ÖLMÜŞ DİYE SELA VERİLMESİNİ İSTİYORUM\"

Mahallesine hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, \"Eskiden mahallede kaldırım dahi yoktu. Her yer tarlaydı. Sivas Belediyesi Eski Başkanı Bekir Timurboğa mahallemdeki kaldırımları yaparak yolları asfaltladı. Eskiden hiçbir şey yoktu. Lamba yoktu, direk yoktu. Şimdi her şey modern oldu. Her yer pırıl pırıl oldu\" dedi.

Ömrü yettikçe muhtarlığa devam etmek istediğini söyleyen Aktaş, \"Muhtarlığa bir dönem daha devam etme niyetim var. Çünkü emekli muhtar değil de, mahallemde \'Muhtar ölmüş\' diye sela verilmesini istiyorum\" diye konuştu. Mahallesinin her kaldırım taşını ezbere bildiğini ifade eden Aktaş, şu anda 9 bin nüfusa sahip olduklarını, sorumluluk alanında 2 bin 20 hane, 4 tatlı su çeşmesi, 3 cami, 21 sokak, 6 büyük cadde, 5 bin seçmen bulunduğunu belirtti. 60 hanede ise mültecilerin oturduğunu sözlerine ekledi.

