Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 79 öğretmen hakkında gözaltı karar verdi. Gerekçe olarak 'FETÖ' irtibatı iddiası gösterildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde kararname'lerle (KHK) kapatılan okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 667 sayılı KHKile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 79 öğretmen hakkında 24/11/2017 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” dendi.