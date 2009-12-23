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79. kez anılıyor

İzmir'in Menemen İlçesi’nde, 23 Aralık 1930’da çıkan ayaklanma sonucu öldürülen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay,79’uncu kez anılacak

23 Aralık 2009 02:00

T24 - İzmir'in Menemen İlçesi’nde, 23 Aralık 1930’da çıkan ayaklanma sonucu öldürülen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Bey, bugün düzenlenecek törenle 79’uncu kez Menemen’de anılacak.



Etkinliklere, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu’ ile 08.15’te başlanacak. Dereceye girenlere para ödülü verilecek koşunun ardından ‘Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü’ düzenlenecek. Anma Töreni ise 10.30’da Kubilay Anıtı önünde yapılacak.


36 kişi idam edildi


Mehdi olduğunu iddia eden Derviş Mehmet, yandaşlarıyla Menemen’i bastı. Kubilay’ın başını kesip bir sırığa takarak, Menemen sokaklarında dolaştırdılar. Olaylar bastırılırken, Derviş Mehmet ve iki adamı da öldürüldü. 36 kişi idam edildi.

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