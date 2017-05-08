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79 ilde uyuşturucu operasyonu

Operasyonlara 1676 ekip ve 7118 emniyet personeli katıldı

08 Mayıs 2017 11:42

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik narko-sokak operasyonu düzenlendi.

Bu kapsamda; Gümüşhane ve Ardahan illeri hariç 79 ilde adli arama kararı alınarak tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona 1676 ekip ve 7118 emniyet personeli katıldı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, ihbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

 

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