78'LİLER GİRİŞİMİ SÖZCÜSÜ CELALETTİN CAN VE 18 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ...

Haber: Özden ATİK/İstanbul, DHA

İstanbul\'da 7 Şubat günü gözaltına alınan aralarında 78\'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can\'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça sorgusu yapılan şüphelilerden 78\'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can\'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 2\'si savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken; 9 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep edildi.

