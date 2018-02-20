T24 LogoT24 Logo
Gündem

78'LİLER GİRİŞİMİ SÖZCÜSÜ CELALETTİN CAN VE 18 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ...

Haber: Özden ATİK/İstanbul, DHA İstanbul'da 7 Şubat günü gözaltına alınan aralarında 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

20 Şubat 2018 22:40

Haber: Özden ATİK/İstanbul, DHA
İstanbul\'da 7 Şubat günü gözaltına alınan aralarında 78\'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can\'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça sorgusu yapılan şüphelilerden 78\'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can\'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 2\'si savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken; 9 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep edildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberATİKİstanbul DHA İstanbulGirişimi Sözcüsü Celalettin CanCumhuriyet BaşsavcılığıSavcılıkça

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24