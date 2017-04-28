T24 LogoT24 Logo
Gündem

78'liler 1 Mayıs'ı Kazancı'da andı

1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda 34 kişi hayatını kaybetmişti

28 Nisan 2017 16:54

78’liler girişimi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları 1 Mayıs 1977 yılında Taksim Meydanı’nda hayatını kaybeden 34 kişiyi andı. Kazancı Yokuşu’nda saat 12.00’de toplanan grup, hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.


DHA'da yer alan habere göre, 78’liler girişimi sözcüsü Yunus Bircan’ın yaptığı basın açıklamasında; “Taksim’de 1 Mayıs kutlamaları yasaklıysa, 1 Mayıs yasaklıdır. Ancak Taksim’den vazgeçemeyiz. Neden mi? Taksim’in taşına, toprağına, ağaçlarına, eski Sular İdaresi duvarlarına, milyonların, yıllar ve yıllarca söylediği özgürlük şarkıları, direniş ve devrim marşları silinmiştir. Arkadaşlarımızın kanları bu meydanda aktı. Kazancı Yokuşu’nda aktı. Bu meydanın toprağına, ağacına, yeşiline karıştı. 40 yıllık hesaptır bu. Sorulmadı hala. Taksim Meydanı, 1 Mayıs Meydanı’dır, yasallaşmalıdır. 1 Mayıs 1977’nin suçluları ve güçlüleri yargılanmalıdır. Taksim’de Kazancı Yokuşu başına bir anıt yapılmalıdır” dedi.


Daha sonra söz alan 78 liler girişimi sözcüsü Celalettin Can ise 1977 yılının 1 Mayıs günü meydanda bir katliam yaşandığını belirterek " O katliamın yaşandığı meydanda ben de vardım. O dönemin canlı tanığıyım. Yüzbinlerce insan emek ve özgürlük mücadelesinin sloganlarını atmak için Türkiye’nin her tarafından, İstanbul’un her tarafından bu meydana yığılmıştı. Büyük bir katliam yaşandı. 34 insanımız çok genç yaşta öldü. Bunların katili biliniyor. 78’liler hareketi bir yüzleşme hareketi olarak doğdu ve o dönemi araştırdı. Suç duyurusunda bulunduk. “Suç duyurusu belgenizi aldık” dediler. Araştırma yapmadılar. Herhangi bir soruşturma da yapmadılar” dedi.Topluluk daha sonra, hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı.

ETİKETLER

mayıs 11977anmakazancıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24