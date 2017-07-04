Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi yayımladı. Kararnameye göre 33 ilin başsavcısı dahil olmak üzere 780 hâkim ve savcının görev yeri değişti.

Soma davasına bakan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aytaç Ballı da görev yeri değiştirilenler arasında. Ballı’nın yeni görevi İzmir Hâkimliği’nde olacak.

HSK, kararnameyi şu ifadelerle duyurdu:

"2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 03 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır. Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar daha önce ilân edilen takvim doğrultusunda gönderilecektir.

"Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 10 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Atanma Talep Formu” nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

"Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."

Görev değişikliği listesine ulaşmak için tıklayınız.