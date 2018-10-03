78 yaşındaki adama 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
Savcı yaş dolayısıyla kararın kaldırılmasını talep etmiş, İstinaf Mahkemesi ise 7 yıl hapis cezası verdi
03 Ekim 2018 10:43
78 yaşındaki Ali Ergin Güran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akaraleyhinde paylaşımlar yaptığı iddiasıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlk duruşmada savcı, sanığın yaşını dikkate alarak verilen kararın kaldırılmasını istemişti. Yerel mahkemenin kararını bozan İstinaf Mahkemesi ise yaşlı adamı bu kez 7 yıl hapis cezasına mahkûm etti.
Yerel mahkeme 8 yıl 2 ay hapse çarptırdı
Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Ergin Güran 'ı, cezada indirim uygulamayarak, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, “kamu görevlisine hakaret” suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Savcı, kararın kaldırılmasını istedi
Dava İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen ilk duruşmada paylaşımlardan hangisini kendisinin yaptığını hatırlamadığını söyleyen sanık Ali Ergin Güran, sosyal medya hesabına korsan giriş yapıldığını ve bunu gelen uyarıyla anlayarak 3 kez şifresini değiştirdiğini söyledi. Suç işleme kastı ile hareket etmediğini söyleyen Güran, beraatını istedi.
İlk duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yaşı ve kişisel durumuna göre yeniden bir değerlendirme yapılması gerekeceğini belirterek, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılmasını istedi.
İstinaf kararı kaldırdı
Sözcü'nün haberine göre, 2. Ceza Dairesi heyeti yerel mahkemenin kararını kaldırarak, yeni hüküm kurdu. Mahkeme heyeti, Ali Ergin Güran'ı, hakkında takdiri indirim nedenleri bulunmadığını belirterek 7 yıl hapis cezasına mahkum etti.
İstinaf kararı temyiz edilecek
Öte yandan sanık avukatı kararı temyiz edeceklerini kaydetti.