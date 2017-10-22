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Spor

78 maçta bir ilk: Sivasspor-Bursaspor maçında gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın özellikle 80'inci dakikasından itibaren iki takım da karşılıklı ataklar bulmasına rağmen maçta gol olmadı

22 Ekim 2017 18:51

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, ev sahibi olduğu maçta Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma, ligin 2017-18 sezonunda 78 maç geride bırakılırken gol atılmayan ilk müsabaka oldu.

İki takımın birer puanı paylaştığı karşılaşmada özellikle 80'inci dakikadan itibaren karşılıklı ataklar yaşansa da gol bulabilen taraf olmadı.

Bu sonuçla birlikte aynı puanı paylaşan Bursaspor 8'inci sırada yer alırken; averaj farkıyla gerisinde olan Sivasspor 9'uncu sıradaki yerini korudu.

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