78 maçta bir ilk: Sivasspor-Bursaspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, ev sahibi olduğu maçta Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma, ligin 2017-18 sezonunda 78 maç geride bırakılırken gol atılmayan ilk müsabaka oldu.

İki takımın birer puanı paylaştığı karşılaşmada özellikle 80'inci dakikadan itibaren karşılıklı ataklar yaşansa da gol bulabilen taraf olmadı.

Bu sonuçla birlikte aynı puanı paylaşan Bursaspor 8'inci sırada yer alırken; averaj farkıyla gerisinde olan Sivasspor 9'uncu sıradaki yerini korudu.