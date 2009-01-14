78 firma birleşti, dev indirim geliyor!

Türkiye, 17 Ocak Cumartesi günü yeni bir mağazacılık ile tanışıyor. Yurtiçinde üretim yapan 78 tekstilcinin birleşmesi ile oluşan MOL, yüzde 90 indirimle satış yapacak.



Türkiye’de üretim yapan 78 tekstilcinin güç birliği ile oluşan MOL, ilk mağazasını Kurtköy Atlantis Alışveriş Merkezi'nde 17 Ocak Cumartesi açacak.



Merter Markalar Birliği'nin önderliğinde kurulan MOL, dünyada ilk kez uygulanacak olan bir modeli Türkiye'de deneyecek. MOL, adını tekstil piyasasının üç önemli merkezi olan Merter, Osmanbey ve Laleli’nin ilk harflerinden alıyor.



Konu ile ilgili bilgi veren MOL İcra Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Wenice Kids'in Genel Müdürü Oktay Özdemir, 78 üyenin birleşerek MOL'u kurduğunu söyledi. Bu 78 üyenin arkasında da 398 üretici olduğunu belirten Özdemir, "Duyurusunu yaptığımız sistem çok ilgi gördü. Şimdiden 400 firma daha üyelik için sıraya girdi" dedi.



Sadece Türk malları katılabiliyor



"MOL'a katılmanın en önemli şartı Türkiye'de üretmek ve Türk markası olmak" diyen Özdemir, üye işyerlerinin de dünya devlerine ihracat yapan çok kaliteli firmalar olduğuna dikkat çekti.



"Asla belli bir kalitenin altına inmeyeceğiz" diyen Özdemir, kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla satacaklarını belirtti. Uzakdoğu'dan yapılan hiçbir ithalatın kendileri ile başedemeyeceğini söyleyen Özdemir, şöyle devam etti.



"Kimse bizle rekabet edemeyecek çünkü üretici fiyatları ile giriyoruz. Hiçbir aracılık ve komisyon yok. Biz Türkiye'nin gücünü şimdi göstereceğiz. Başkasının yapmadığını yapacağız. Artık direksiyona biz geçiyoruz."



Kaliteli pantolon 12 YTL



Açılış yapacakları ilk mağazada 5 liradan 5 bin TL'ye kadar her çeşit ürün olacağını anlatan Özdemir, "Örneğin çok kaliteli bir pantalonu 12 TL'ye satacağız. Bunların hepsi uluslararası standartlarda ürünler" dedi.



Yurtdışından da büyük ilgi gördüklerini anlatan Özdemir, uygulayacakları sisteme çok talep geldiğini vurguladı. Almanya'da büyük bir grubun MOL sistemini kendi mağazalarında uygulamaları için başvurduğunu anlatan Özdemir, önümüzdeki günlerde görüşmeye gideceklerini belirtti.



MOL'un cirosunun yüzde 3'ünü Türkiye'nin tanıtımına aktaracaklarını, Almanya'daki cirolarının yüzde 1'ini de boşanmış ailelerin çocuklarının eğitimi için ayıracaklarını söyleyen Özdemir, ciro üzerinden sosyal sorumluluk projelerine de en etkin şekilde katılacaklarını ifade etti.



2009'da 56 mağazaya ulaşacaklarını söyleyen Özdemir, bunun 18'inin yurtiçinde, kalanını da yurtdışında 19 ülkede açılacağını belirtti. Özdemir, 2012 yılında Türkiye'nin en büyük ihracatçısı olacalarını söyledi.



Psikolog destekli alışveriş



MOL'dan ürün satanlar için sezon sonlarında ücretsiz kuru temizleme kampanyaları düzenleyeceklerini belirten Özdemir, bunun için kuru temizlemecilerle görüşmeler yaptıklarını belirtti.



Özdemir, MOL mağazalarında psikologların da görev yapacağını ve alışveriş sırasında sıkılan müşterilere destek vereceklerini anlattı.