78 barodan ortak açıklama: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı görevden uzaklaştırılsın

İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da aralarında bulunduğu 78 baro, yaptığı ortak açıklama ile Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ve yönetim kurulu üyelerini polis zoruyla duruşma salonundan dışarı çıkaran Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nın görevden uzaklaştırılmasını, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını talep etti.

Ortak açıklamada, "Son dönemlerde yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamına ve avukatlık mesleğine yönelik artarak devam eden tehdit ve saldırılara karşı sözümüzü söylemek ve mücadele kararlılığımızı göstermek amacıyla biz aşağıda imzası olan barolar tarafından açıklama yapma gereği zorunlu hale gelmiştir" denildi.

Baroların ortak açıklaması şöyle:

"Önyargılı ve saldırgan tavır"

"13 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda; mahkeme başkanı tarafından müdafi avukatlara yönelik önyargılı tutum ve saldırgan tavır üzerine Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren ve yönetim kurulu üyeleri, konuyu görüşmek için duruşma salonuna gittiklerinde, mahkeme başkanı aynı tutumunu baro başkanı ve yöneticilerine karşı sürdürmüştür.

"Fiziki saldırı ve hakaretlerde bulunuldu"

"Mahkeme başkanı tarafından Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nahit Eren ile duruşma salonunda bulunan avukatların duruşmadan çıkartılmalarına ilişkin polislere talimat verilmesi üzerine, polis memurlarınca baro başkanına, baro yöneticilerine ve avukatlara yönelik fiziki saldırı ve hakaretlerde bulunulmuştur.

"Hiç kimsenin özgürlüğü garanti altında değildir"

"Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; avukatlık mesleği savunma hakkının, adil yargılanma hakkının ve hak arama özgürlüğünün teminatıdır. Avukatların meslek örgütü olan barolar da insan haklarının, özgürlüklerin ve hukuk devletinin güvencesidir. Bu sebeple, savunma makamının yani avukatların özgür ve etkili olamadığı bir toplumda hiç kimsenin özgürlüğü garanti altında değildir.

"İdari soruşturma başlatılmalı"

"Hukuk devletini, adil yargılanma hakkını, savunmayı, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmaktaki kararlılığımız bilinmelidir. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nın ve olayda yer alan kolluk görevlilerinin ivedilikle görevden uzaklaştırılmaları ve haklarında gerekli adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiğini kamuoyu ve ilgililerin bilgisine sunarız."