78 ace yaptı ancak yenilmekten kurtulamadı

Davis Kupası'nda yarı final mücadelesi başladı. İspanya ile Çek Cumhuriyeti, ilk gün maçlarında rakiplerini geride bıraktı. Hırvat Ivo Karlovic, Çek Radek Stepanek karşısında 78 ace yaparak dünya rekorunu geliştirdi. Buna karşın yenilmekten kurtulamadı.



Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan'ı konuk ettiği Davis Kupası yarı finalinde ilk iki maçını da kazandı. Kapalı kortta, torak zeminde oynanan maçların ilki yaklaşık 6 saat sürdü. Hırvat Ivo Karlovic, tam 78 ace'e imza atarak dünya rekorunu geliştirdi. Yine de maçtan galip ayrılan Radek Stepanek oldu.



Karşılaşma başa baş mücadele ile geçti. ilk 4 set de tie-break'e gitti. Son set ise 30 oyun sürdü. Stepanek seti 16-14 kazanarak zafere ulaştı.



Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan eşleşmesinin ikinci maçı Marin Cilic ile Tomas Berdych'i buluşturdu. Hırvatistan’ın bir numarası Cilic'in eşleşmeye denge getirmesi bekleniyordu ama işler ters istikamette gelişti. Berdych ilk 2 seti 6-3 kazandıktan sonra 6-3 ve 6-4'lük setler ile rakibinin kendisini yakalamasına izin verdi. Fakat son sette de sadece 3 oyun kaybetti ve Çek Ccumhuriyeti'ne 2-0'lık üstünlük sağladı.



İspanya fırtına gibi başladı



Davis Kupası'nın son şampiyonu İspanya da yarı finale hızlı başladı. Rafael Nadal, karın kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle kendi ülkesinde, üstelik uzmanı olduğu toprak kort maçlarından çekilmişti. Ama Juan Carlos Ferrero ve David Ferrer, Nadal'ı aratmadı. Dünya sıralamasının eski bir numarası Ferrero, Dudi Sela'ya sadece 6 oyun verdi. İlk 2 seti 6-4 ve 6-2'lik skorlar ile kazandıktan sonra İsrailli rakibine tek oyun bile kaptırmadı.



Ferrer de eşleşmenin ilk maçında set kaybetmedi. İspanyol tenisçi, Harel Levy'i sadece 25 dakika süren ilk sette 6-1 ile geçti. Diğer setleri ise 6-4 ve 6-3'lük skorlar ile kazandı.

