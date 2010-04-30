77'deki cinayetlerin aydınlatılmaması Türk demokrasisinin ayıbı

T24- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Taksim’de kutlanmasının toplumsal barışın gelişimi bakımından memnuniyet verici olduğunu söyledi. Boyner, 1977 yılındaki cinayetlerin halen aydınlatılamamasını da Türk demokrasinin ayıbı olarak niteledi.

Boyner yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde, toplumsal refah ve demokrasi yolunda, çok daha iyi çalışma yaşamı standartlarına ulaşılması sağlanmalıdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, hem emeğe saygı, hem de ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerimize moral katkı açısından önem taşımaktadır.

1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de gerçekleştirilmesi yönündeki talebin, son yıllarda yaşanan üzücü olayların ardından bu yıl karşılık bulması, toplumsal barışın gelişimi bakımından memnuniyet vericidir.

Tüm diğer faili meçhul cinayetlerde olduğu gibi, 1977’de yaşanan ve karanlıkta kalan menfur olayın halen aydınlığa kavuşturulmamış olması ise Türk demokrasisi için bir ayıp olarak durmakta ve vicdanları sızlatmaya devam etmektedir. Türkiye’de toplumsal huzuru çok olumsuz etkilemiş olan bu tür olayların aydınlatılması ümidiyle, bir bayram havasında geçeceğine inandığımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarım."