777'nin anahtarını aldılar





T24 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ABD ziyaretinin son gününde Boeing’in THY için ürettiği 777-300 ER model uçağı, firmanın Everett bölgesinde bulunan müzesinde yapılan törenle teslim alarak yurda döndü.







Hürriyet'in haberine göre, Boeing, Seattle’da Türk Hava Yolları’na (THY) sattığı en son uçak olan 777-300 ER için düzenlenen teslim töreninde Tarkan jesti yaptı. Törenin yemek bölümünde Tarkan’ın hareketli şarkıları çalındı. Çağlayan ise Boeing’e, “Bundan sonra yapacağımız alımlarda Türk özel sektörünün bu uçakların yapımındaki katkısına göre değerlendirme yapacağız” mesajı verdi.







Tecrübeleri entegre edeceğiz





2023 yılına Türkiye’nin kendi helikopterini, uçağını, otomobilini yapacağını kaydeden Çağlayan, şunları söyledi: “Gün gelecek inşallah Türkiye başka ülkelere uçak satan ve uçak devir teslim törenlerinin yapıldığı sahnelere tanıklık edecek. Buna uygun olarak gerek ekonomik gerek siyasi tüm çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’de TAİ, TUSAŞ, Havelsan ve Aselsan gibi teknoloji ve bilgi birikimine sahip olan çok önemli tedarikçiler, zeki gençler bulunuyor. Microsoft, Google, Boeing gibi çok büyük firmalarda çalışan vatandaşlarımız var. Sizlerin elde ettiği bu tecrübeleri Türkiye ile entegre edip, bunları birlikte yapacağız.”





Filomuzda kendi uçağımız





Çağlayan, şöyle konuştu: “Biz Türkiye kendi uçağını, kendi otomobilini yapacak derken bunu ülkemizin siyasi, ekonomik istikrarına, mühendislerimize, tüm teknik elemanlarımıza güvenerek söylüyoruz. Yerli uçak yapmak sadece hükümetin değil, Türkiye’nin ulusal hedefi. Kendi yaptığımız uçakları kendi filomuzda gördüğümüz gün mutluluğumuz daha fazla artacak. Bunlar iddialı hedefler ancak Türkiye buna hazır ve bu hedefleri gerçekleştirecek.”





Yerli katkısına bakacağız





Konuşmasının sonunda Boeing’e özellikle vermek istediği bir mesaj olduğunu da ekleyen Çağlayan, şöyle konuştu: “Şunu bilin ki artık ekonomisi güçlü ve dünyada çok önemli mevkiye sahip bir devlet olarak, bundan sonra yapacağımız alımlarda Türk özel sektörünün bu uçakların yapımındaki katkısına göre değerlendirme yapacağız. Türkiye’nin bundan sonra alım yapacağı her şeyde mümkün olan en fazla yerli katkıyı arayacağız.”





Dünyada 22 bin tedarikçisi var





Boeing Ticari Uçaklar Bölümünün Uluslararası Stratejik İşbirliği Direktörü Jay Campbell, dünya çapında 22 bin tedarikçileri olduğunu ve yıllık harcamalarının 8 milyar doları aştığını söyledi. Türkiye’de 20’yi aşkın firmanın Boeing’e ürün ve hizmet sağladığını bildiren Campbell, Türkiye’de 1.2 milyar dolar değerinde aktif kontratları olduğunu söyledi. Campbell, Türkiye’deki bazı tedarikçilerini Mikes, Ayesaş, Havelsan, Selex, TAI ve Aselsan olarak sıralarken, İstanbul, Eskişehir, Kayseri, İzmir, Bursa ve Ankara gibi şehirlerde yer alan daha küçük tedarikçileri olduğunu da ekledi.





Ekonomi büyürse seyahatler artıyor





Boeing Başkan Yardımcısı Fariba Alamdari, havacılık pazarının geçen yıl yüzde 4 büyüdüğünü, bu yıl için yüzde 2.9 ve 2012’de yüzde 3 büyüme beklediklerini söyledi. Havayolu firmalarının ürettikleri uçak sayısının yüzde 60 ila 80 oranında ekonomik büyümeyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Alamdari, “Ekonomi yüzde 3 büyürse, seyahat oranı yüzde 4 ila 6 büyüyor. Olgun piyasalar, yükselen piyasalara göre biraz daha yavaş kalıyor” diye konuştu.





Atatürk Havalimanı’nda kapasite artırılmalı





Boeing Başkan Yardımcısı Fariba Alamdari, Türkiye’nin Avrupa havayolları arasındaki pazar payının yüzde 4 olduğunu, bu oranın 10 yıl önceki yüzde 2 seviyesinin iki katı olduğunu kaydetti. Türkiye’den haftada 149 binin üzerinde uçak kalktığını belirten Alamdari, “Türkiye’de havayolu şirketlerinin büyüme hızı olağanüstü. Özellikle THY çok etkileyici. Ancak bu büyümenin altyapıyla desteklenmesi gerekiyor. Avrupa’da tıkanıklık yaşanan iki havaalanı var: Londra Heathrow ve İstanbul Atatürk. Bunlar, kapasitesinin yüzde 95’in üzerine çıkan oranını kullanıyor” diye konuştu.





THY’nin 11’inci 777’sini aldı





Boeing 777 Programı Genel Müdürü Larry Loftis, Zafer Çağlayan’a 777 uçağının maketini hediye etti ve uçağın anahtarını teslim etti. Çağlayan ve beraberindeki işadamları heyetini yaklaşık 12 saatte Seattle’dan İstanbul’a getiren 777-300 ER, Türk Hava Yolları’nın filosundaki 11’nci 777 tipi uçak oldu. Normalde 330 kişilik kapasitesi olan uçağa ilk seferinde yaklaşık 70-80 kişi bindi.