77 yıl sonra Wimbledon'da zafer bir Britanyalı'nın

77 yıl sonra gelen şampiyonluk! Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Britanyalı raket Andy Murray, Novak Djokovic'i 6-4, 7-5 ve 6-4 setlerle 3-0 mağlup etti ve 1936'dan sonra Wimbledon'da zafere ulaşan ilk Britanyalı oldu.

Maça hızlı başlayan Andy Murray, Djokovic'in servis oyununda 40-0 öne geçmesine rağmen 3 kez servis kırma şansını değerlendiremedi. Britanyalı raket, ilk sette kullanamadığı servis kırma şansını setin üçüncü oyununda değerlendirdi ve Djokovic karşısında avantajı eline geçirdi. Novak Djokovic'in cevabı gecikmedi. Dördüncü oyunda rakibinin servisini kıran Sırp raket, sette durumu 2-2'ye getirdi. Ancak, 7. oyununda rakibinin servisini bir kez daha kıran Murray, 4-3 öne geçti. Avantajını setin sonuna kadar koruyan Britanyalı, ilk seti 6-4 alarak 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setine etkili başlayan taraf, Djokovic oldu. Dördüncü oyunda servis kıran dünya 1 numarası, servis oyununu da alarak 4-1 öne geçti. Servis oyunlarına tutunan ve setin 7. oyununda servis kıran Britanyalı raket, avantajını skoru 4-4 yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette rakibinin servisini bir kez daha kıran Andy Murray, 7-5 alarak sette durumu 2-0'a getirdi.

Andy Murray fırtınası 3. sette de esmeye devam etti. Novak Djokovic'in servisini kırarak sete başlayan Britanyalı, servis oyununu da kazanarak sette 2-0 öne geçti. Setin ilerleyen oyunlarında servislerine tutunan ve rakibinin servisini 2 kez kıran Novak Djokovic, skoru 4-2'e getirdi. Setin 7. oyunundan itibaren ise Andy Murray, müthiş bir performansa imza attı. Britanyalı raket, Djokovic'in servisini iki kez daha kırarak seti 6-4 aldı ve maçı 3-0 kazanarak şampiyon oldu.



77 yıllık hasret sona erdi!



Novak Djokovic'i 3-0 mağlup eden Andy Murray, Wimbledon'da Fred Perry'nin 1936 yılındaki zaferinin ardından şampiyon olan ilk Britanyalı oldu. Böylece Britanyalı'ların 77 yıllık hasreti son buldu.



Şampiyona 1,6 milyon sterlin



Andy Murray, şampiyonluk ödülü olarak 1,6 milyon sterlin kazandı. Finalde kaybeden Djokovic ise 800 bin sterlinin sahibi oldu.



Yarın açıklanacak dünya sıralamasında iki tenisçinin de yeri değişmedi. Wimbledon şampiyonluğunun ardından 2 bin puan kazanan Murray, 9 bin 360 puanla ikinci sırada yer alacak.



8. turnuvada şampiyonluk geldi



Murray, şampiyonluk beklentilerine, katıldığı 8. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda yanıt verebildi.



Wimbledon'da ilk kez 2005 yılında mücadele eden ve 3. turda elenen Murray, 2006 yılında 4. turda, 2008 yılında çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Murray, 2009-2011 yıllarında yarı finalde, geçen yıl da finalde kaybederek, üzüntü yaşamıştı.



Wimbledon'da 6 yıldır 1 numara kazanamıyor



Wimbledon'da 6 yıldır 1 numaralı seri başı raket şampiyonluğa ulaşamıyor.



Son olarak 2007 yılında tek erkeklerde 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden Federer, İspanyol Rafael Nadal'ı 3-2 mağlup ederek, mutlu sona ulaşmıştı.



Murray'nin 2. Grand Slam zaferi



2012 ABD Açık'ta yine Djokovic'i 3-2 yenerek kariyerinin ilk grand slam'ini kazanan Murray, Wimbledon'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Bu yıl Brisbane, Miami ve Londra'da düzenlenen Queens'te şampiyon olan Murray, kariyerinin toplam 28. şampiyonluğuna ulaştı.



Murray finallerde durumu eşitledi



Djokovic ile daha önce 3 kez grand slam finalinde karşılaşan ve ikisini kaybeden Murray, Sırp rakibine karşı ikinci kez galip geldi.



Djokovic, rakibini 2011 Avustralya Açık'ta 3-0 ve 2013 Avustralya Açık'ta 3-1 yenerek, kupayı kaldırmıştı. Murray ise 2012 ABD Açık'ta Sırp tenisçiyi 3-2 yenerek, kariyerinin ilk grand slam zaferini kazanmıştı.



Wimbledon'da rekor Federer ve Sampras'ın



Wimbledon'da en çok şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçiler ise 7 kezle İsviçreli Roger Federer ve ABD'li Pete Sampras.



Federer, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 ve 2012 yıllarında, Sampras ise 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında kupayı kaldırmıştı.



Djokovic 6 şampiyonlukta kaldı



Murray'e 3-0 yenilen Djokovic, Wimbledon'da kariyerinin 7. grand slam zaferine ulaşamadı.



İlk şampiyonluk sevincini 2008 Avustralya Açık'ta yaşayan Sırp tenisçi, 2011 yılında Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık, 2012 ve 2013'te yine Avustralya Açık'ta kupayı kaldırdı.