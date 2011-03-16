77-60 biten maçta yıldız oyuncudan rekor sayı

T24 - Samsun Basketbol Kulübü (SBK) ile 55 Basket Takımı arasında oynanan Gençler İl Birinciliği müsabakası 77-60 sona erdi. SBK’nın yıldız milli oyuncusu Doğa Conba, takımının 77 sayısını da kendisi atarak bir rekora imza attı.





Samsun’da oynanan Genç Bayanlar İl Birinciliği müsabakasında ilginç bir rekor kırıldı. SBK genç takımı ile 55 Basket genç takımı arasında oynanan maç 77-60 sona erdi. SBK’nın galibiyeti ile sonuçlanan maçta takımının bütün sayılarını 17 yaşındaki Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Conba attı. Yaşanan bu ilginç olay herkesi şaşkına çevirdi. SBK Antrenörü Halil Caner Yıllar, olayın tamamen kendiliğinden geliştiğini söyleyerek, "Bizim bütün genç oyuncularımız başka takımlara transfer oldu. İl Birinciliği’ne katılmaya oyuncumuz yoktu. Ancak Bayanlar Birinci Ligi’nde yer aldığımız için bu müsabakalarda yer almamız gerekiyordu. Doğa’da bize gelerek, ’Hocam benim okulda birlikte oynadığım arkadaşlarım var. Onlara lisans çıkaralım’ dedi. Bir aylık süre içerisinde Doğa’nın okuldan arkadaşlarına lisans çıkararak müsabakalara katıldık. Biz bütün sayılarını kendisinin atmasını söylemedik. Zaten maç içerisinde o da arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde oynadı. Arkadaşlarının attığı şutlar potadan içeri girmedi. Doğa’da 77 sayının tamamını kendi atmış oldu. 25 yıllık antrenörün ilk kez bir maçta takımının bütün sayılarını atan bir oyuncu gördüm" dedi.

Bir maçta 80 sayı atan oyuncularının da olduğunu ancak takımının bütün sayılarını atan oyuncuyu ilk kez gördüğünü söyleyen Halil Caner Yıllar, "Oyuncumuz zaten hem milli hem de A takımda yer alıyor. Çok başarılı bir sporcu" diye konuştu. Doğa Conba’da böyle bir şeyi hayal etmediğini belirterek, "Herkes pas atmadığımı düşünüyor. Oysa ben bütün arkadaşlarımla uyumlu bir şekilde mücadele ettim. Pas da yaptık. Onlar atamadılar benim attıklarım girdi. Ben de maç sonunda çok şaşırdım" diye konuştu.



Tek başına takım...



Samsun’da düzenlenen genç kızlar basketbol il birinciliği mücadelesinde takımını tek başına attığı 77 sayıyla galibiyete taşıyan Samsun Basketbol Kulübü’nün genç oyuncusu Doğa Comba, takımının attığı sayıların tamamına sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Edinilen bilgiye göre, Samsun’da düzenlenen Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği mücadelesinde Samsun Basketbol Kulübü Genç Takımı, Samsun 55 (B) Takımını 77-60 skorla yenerken, Samsun Basketbol Kulübü Genç Takımı’nın bütün sayılarını Doğa Comba kaydetti.



Takımının elde ettiği 77 sayının tamamını tek başına atan yıldız milli takımı oyuncusu Doğa Comba, takım olarak mücadele ettikleri karşılaşmada sayıların tamamını kendisinin atmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Takım arkadaşlarıyla verdiği mücadelede boş gördüğü tüm arkadaşlarına pas attığını ancak arkadaşlarının bu fırsatları değerlendiremediklerini vurgulayan Comba, "Oynadığım her maçta 30 sayı ortalamasıyla oynuyorum. Ancak bu maçta atılan sayıların tamamına sahip olmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu" dedi.



"Gülşah Akkaya'nın izinden gidiyorum"



Bayan basketbolcular arasında en çok beğendiği ismin Samsun Basketbol Kulübü’nün tecrübeli isimlerinden Gülşah Akkaya’yı kendisine örnek aldığını belirten Comba, "Gülşah ablam zekası ve oyun tecrübesiyle örnek aldığım isimlerin başında yer alıyor. Kişiliği ve davranışlarının yanı sıra bir abla olarak da bana önem veren birisi. Gülşah Akkaya’nın izinden gidiyorum" diye konuştu.



"25 yıllık antrenörüm kariyerimde böyle bir durumla karşılaşmadım"



Samsun Basketbol Kulübü Antrenörü Caner Yıllar ise 25 yıllık antrenörlük yaşamında oynadıkları karşılaşmalarda çok sayı atan bir çok oyuncusunun olduğunu ancak bir takımın bütün sayılarını atanın olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Genç bayan basketbol takımımız olmadığı için Doğa hariç bütün oyuncularımız başka bir kulübe transfer olmuştu. Birinci Lig’de mücadele edebilmek için küçük yıldız ve genç kategorilerinde müsabakaya katılmak zorundaydık. Biz de genç takımla müsabakaya katılmak zorunda olduğumuz için ne yapacağımızı düşünürken Doğa, okuldan arkadaşlarının olduğunu ve kendi aralarında basketbol oynadıklarını belirterek, arkadaşlarına lisans çıkartılması durumunda maça çıkabileceklerini söyledi. Son bir aylık süreçte bu hazırlıklar yapıldı. Takımda basketbolu profesyonel anlamda oynayan 2 oyuncunun da oynayamaması Doğa’nın sahada tek başına mücadele etmesine sebep oldu. Doğa, tek başına attığı sayılarla takımı galibiyete taşıdı."



Samsun Basketbol Kulübü’nün il birinciliği şansının olmadığını da vurgulayan Yıllar, "Daha maçlar devam ediyor. İl birinciliği şansımız yok.

Dolayısıyla burada ilginç olan atılan 77 sayının tamamının Doğa’nın tek başına almasıdır. Antrenörlük kariyerimde çalıştırdığım Kadıköy Kız Lisesi olsun, Galatasaray olsun bir maçta 80-81 sayı atan oyuncum oldu. Ancak bir takımın bütün sayılarını tek bir oyuncunun kaydetmesi bana da ilginç geldi. Her şey hoş oldu. Bu durum Doğa için de güzel bir anı olarak kalacak" dedi.



