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Dünya

7.6'lık depremi kimse hissetmedi!

Japonya'nın güneyinde 7.6 büyüklüğünde çok şiddetli bir depremin meydana geldi.

20 Mayıs 2009 03:00

Tempo24

Japonya'nın güneyinde çok şiddetli bir depremin meydana geldiği bildirildi. Japon basınında yer alan haberde, depremin anlık büyüklüğünün 7,6 olduğu belirtildi.

Ama yukarıdaki iki cümlelik flaş haber bir süre sonra yalanlandı. Çünkü işin aslı, ajansın internet sitesindeki akıl almaz hataydı.

Japonya hükümet ajansı, normalde büyük bir yıkıma neden olması gereken bu depremle ilgili haberi bir süre sonra yalanlayarak, ajansın internet sitesinde, daha önce verilen başka bir deprem haberinin yanlışlıkla tekrar yayımlandığı belirtildi.

Bunun ardından herkes derin bir nefes aldı. Şimdi, ajans yönetiminin bu işin sorumlularıyla ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

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