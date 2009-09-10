76 yaşındaki annesini darp etti

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|Eskişehir'de psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen bir
gencin 76 yaşındaki annesini darbederek ağır yaraladığı iddia
edildi.
Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan
Münevver B. (76) ile psikolojik rahatsızlığı bulunduğu bildirilen Kürşat B. (40)
arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
İddiaya
göre, tartışmanın büyümesi üzerine Kürşat B, annesi Münevver B'yi darbetti. Ağır
yaralanan Münevver B, komşuların haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri
tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağırlaşan
Münevver B, buradaki ilk tedavisinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan Münevver
B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli Kürşat B'nin
gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma
sürüyor.