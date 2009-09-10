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76 yaşındaki annesini darp etti

10 Eylül 2009 15:11

Eskişehir'de psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen bir gencin 76 yaşındaki annesini darbederek ağır yaraladığı iddia edildi.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Münevver B. (76) ile psikolojik rahatsızlığı bulunduğu bildirilen Kürşat B. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Kürşat B, annesi Münevver B'yi darbetti. Ağır yaralanan Münevver B, komşuların haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan Münevver B, buradaki ilk tedavisinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Münevver B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Kürşat B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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