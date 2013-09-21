76 milyonluk Türkiye'de 90 milyon 'acil hastası' İngilizleri şaşırttı

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak’ın İngiltere’de Avam Kamarası’nda yaptığı sunumda, “Yıl boyu acil servis hizmeti alan hasta sayısı 90 milyon, kendi nüfusundan fazla acil bakan bir sistemle karşı karşıyayız” şeklindeki sözleri İngilizleri şaşırttı.

İngiliz Muhafazakâr Partili Milletvekili Nick De Bois’in girişimiyle yapılan toplantıda, Türkiye’deki sağlık sistemini Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak anlattı.

Kaynak, “Yılda 10 milyon MR çekilen, 2 milyar kutu ilaç tüketilen bir sistemimiz var” diyerek yeni dönemi anlattı.

Kaynak’ın verdiği rakamlar arasında acillere başvurular da yer aldı. Kaynak “Yıl boyu acil servis hizmeti alan hasta sayısı 90 milyon, kendi nüfusundan fazla acil bakan bir sistemle karşı karşıyayız. Türkiye’de her vatandaş ortalama olarak her ay doktora gidiyor. Hasta memnuniyeti de yüzde 75’i geçti” diye konuştu.

Hekime ulaşma hızı arttı

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Kaynak “Sağlık sistemindeki gerçekler ve sihirli rakamlar” başlığını taşıyan sunumunda, Türkiye’de artık hastanın hekime ulaşma hızının arttığını söyledi. Bunun ise sisteme aşırı yüklenilmesi sonucunu doğurduğunu belirten Kaynak, “Sonuçta gerçek tedaviden uzaklaşılmasına ve giderlerin yükselmesine neden oluyor” dedi.

Günde 120 hasta

Sağlık Bakanlığı’nın 2012 verileri ve 2013 yılı sağlık göstergeleri tahminleri üzerinden Türk sağlık sistemini anlatan Kaynak, hekimlerin günde 100-120 hasta bakmak durumunda olduğunu söyledi.

Kaynak, “Günlük randevu sayıları 6 milyon dolayında olmaya başladı. Ama bu hız da tedaviden çok ilaç yazma ve tetkik sayısını artırıyor. Türkiye’de 10 milyona yakın MR istenmesi bunun bir göstergesidir ve ayrıca yıllık 2 milyar kutu ilaç tüketimi, hekimin hastaya zaman ayıramadığını göstermektedir. Yılda yaklaşık 700 milyon hasta bakan sağlık sisteminde, ortalama her vatandaşın doktora başvurma sayısı yılda 10’a ulaşıyor” tespitlerinde bulundu.

İngilizler ilginç buldu

Türkiye’de acillere başvuruların da hızla arttığını belirten Kaynak, bir yıl içinde acil başvurularının 90 milyon bandına geldiğini söyledi. Tüm bu verilere karşın son 6 ayda sağlık personeline yönelik 6 bin 850’den fazla kayıtlı saldırı bulunduğunu da belirten Kaynak, bu yönüyle de Türkiye’deki sistemin dünyada tek olduğunu söyledi.

Sunumu dinleyen İngilizlerin ise, verilen rakamları “ilginç” buldukları belirtildi.

Özellerle beraber 700 milyona çıkıyor

Prof. Dr. Kaynak, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2012 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 492 milyon muayene işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu rakama 650 civarındaki üniversite hastanesi ve özel sağlık kurumlarının dahil olmadığını belirten Kaynak, “Üniversite hastaneleri ve özel sağlık kurumları da dikkate alındığında ve yıllık yükseliş trendi dikkate alındığında muhafazakar bir tahminle, yıllık muayene sayısının 700 milyona çıktığı görülür. Tatil günleri dışarıda bırakıldığında ise, kişi başı ortalama her ay bir kez muayene olunduğu görülür” diye konuştu.

Yüzde 43’ü acil olmadığını kabul ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, acil servislere gelenlerin yüzde 43’ü durumunun acil olmadığını kabul ediyor.

Acile gelme nedenlerini sıralamaları istendiğinde ise ilk neden olarak “Acilde işlerim daha çabuk bitiyor” gerekçesini sunuyorlar.

“Gündüz işe gidiyorum” ikinci gerekçe, “Katılım payı vermek istemiyorum” da üçüncü gerekçe olarak öne çıkıyor.

Acillere başvurular içinde komaların payının çok düşük olmasının da, acillerin amacı dışında kullanılmasının göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Amerika’da acile başvuranların yüzde 20’si koma gerekçesi ile başvururken; Türkiye’de bu oran binde 5’i geçemiyor.